Roberto Bordin è il nuovo allenatore dell'Unione

TRIESTE - La Triestina ha scelto Roberto Bordin come neo allenatore degli alabardati. La decisione è stata ufficializzata nel pomeriggio di oggi 5 febbraio dopo che nella serata di ieri il presidente Ben Rosenzweig aveva annunciato l'esonero di Attilio Tesser. Bordin ritorna sulla panchina dei greghi dopo l'esperienza sia da giocatore (stagione 1998-1999), che da allenatore (nel 2015-2106). Il neo mister si è legato alla Triestina con un contratto in scadenza il 30 giugno di quest'anno, con opzione di prolungamento in caso di promozione in serie B. Bordin si avvarrà della collaborazione del vice Marco Veronese, del preparatore atletico Andrea Vezzù, del preparatore dei portieri Antonio Macrì e del match analyst Mirko Panico. La presentazione avverrà domani 6 febbraio alle 12 presso la sala stampa dello stadio Rocco.