Il Rosso Volley Club stende il Favria e si avvicina ai play-off

Vince e convince il Rosso Volleyclub che disputa un'ottima gara e aggiunge altri tre punti in classifica per blindare sempre di più l'accesso ai playoff. I padroni di casa entrano in campo determinati a vincere l'incontro e lo dimostrano subito dai primi scambi, con azioni precise e ottime conclusioni di attacco, che non concedono spazio agli avversari. Si conclude così il primo set con il punteggio di 25-9. Nel secondo set il Favria tenta una reazione, che viene però fermata dai padroni di casa che continuano a costruire un buon gioco fino al punteggio di 25-18. Nel terzo set cala un po' l'attenzione e qualche errore di troppo del Rosso Volleyclub tiene in gioco il Favria che però non riesce a concludere e si chiude così il set (26-24) e la partita per 3-0.

"Finalmente abbiamo recuperato le assenze che avevamo e il gruppo e di nuovo al completo. Questo ci permette di esprimere un buon gioco e i risultati si vedono - le parole di Coach Diego Rota - Come ho sempre sostenuto, la squadra c'è ed è molto compatta, ecco perché il contributo di tutti è molto importante".