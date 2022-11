Il Rosso Volley Club regola il Muzzana Volley

Nello scontro al vertice della classifica di questo fine settimana il Rosso Volley Club Trieste si impone per 3-1 sul Muzzana, sorpassandolo in classifica. Ottima prestazione dei padroni di casa, che con determinazione e un gioco di alto livello portano a casa la vittoria, in un incontro teso e combattuto. Il primo set vede il Rosso Volley Club spingere subito sull'acceleratore imponendosi per 25-16. Nel secondo set le cose cambiano, qualche errore di troppo concede spazio agli avversari, che non perdono l'occasione di macinare punti e chiudere il periodo con il punteggio di 10-25. Nel terzo tempo coach Rota non ci sta e scuote i suoi che con una buona reazione riprendono in mano le redini della partita vincendo il set 25-19. Il quarto set è una vera e propria battaglia, dove le due squadre, punto su punto, lottano per aggiudicarsi il set, vinto infine dai padroni di casa per 27-25, chiudendo così la partita per 3-1.

"Sono 3 punti importanti per noi. Sapevamo che non sarebbe stato facile vincere questa partita. Siamo partiti bene, ma nel secondo set abbiamo pagato un po di disattenzione che ci ha portato a commettere diversi errori. - sono le parole di Coach Diego Rota - Sono contento dell'ottima reazione che abbiamo avuto per uscire da questa situazione, perché questo significa che la squadra c'è ed è compatta. Tutti hanno dato un grande contributo, ma ci tengo a sottolineare in particolare l'ottima prestazione dell'opposto Sutter, top score con 21 punti, e del centrale Micali con 14 punti fatti. Ora dobbiamo pensare al prossimo incontro, che concluderà il girone di andata e che ci vede affrontare il Pozzo, squadra da non sottovalutare".