Netta vittoria per il Rosso Volley Club

Il Rosso Volleyclub voleva a tutti i costi portare a casa i tre punti necessari per finire il girone di andata al primo posto e lo ha fatto battendo Il Pozzo, squadra molto giovane, che paga la poca esperienza in questa categoria. Nel primo set il Rosso Volleyclub prende subito il via, allungando le distanze, anche se a metà set i padroni di casa riescono, grazie ad alcune buone azioni, a riportarsi in gara; tuttavia il set va a vantaggio degli ospiti per 22-25. Nel secondo set le due squadre si equivalgono, ma uno sprint sul finale permette al Rosso Volleyclub di chiuderlo a proprio vantaggio per 23-25. Il terzo set è invece dominato dai triestini, che sin dai primi punti fanno chiaramente capire di voler chiudere l'incontro.

“Sono contento del risultato, che ci vede primi in classifica alla fine del girone di andata – commenta il coach Diego Rota - e che sicuramente infonde fiducia e tiene alto il morale, cosa molto importante perché il campionato è ancora lungo. Sono però meno contento della prestazione, perché non siamo riusciti ad esprimere il modello di gioco di cui siamo capaci. Ora dobbiamo concentrarci sui prossimi incontri, per cercare di dare sempre il meglio, crescendo mentalmente e tecnicamente.