Il Rosso Volley Club studia da grande, battuto anche il Travesio

Ancora una buona prestazione del Rosso Volley Club, che non lascia spazio al Travesio e conquista un'altra vittoria. Nel primo set i padroni di casa dominano la scena, annientando ogni attacco degli avversari, che si devono arrendere sul 25-15. Nel secondo set il Travesio cambia marcia e riesce a indebolire la solida difesa dei padroni di casa, vista nel primo set, costringendo il Rosso Volleyclub a stringere i denti e a lottare con tutte le sue forze per aggiudicarsi il set per 28-26. Il terzo set invece diventa la fotocopia del primo, i padroni di casa sviluppano un buon gioco, con pochi errori lasciando gli avversari sul punteggio di 25-17 e vincendo l'incontro.

"Ho visto la mia squadra compatta anche nei momenti di difficoltà, abbiamo espresso un buon gioco in tutti e tre i set. - le parole di coach Diego Rota - Sono molto contento della prestazione di tutti, ma sopratutto di quella di Segre, che ieri ha dato un ottimo contributo alla squadra".