Continua la serie positiva del Rosso Volley Club Trieste

Vittoria netta e partita mai in discussione per il Rosso Volley Club Trieste, che si impone per 3-0 nel derby triestino contro il Tre Merli Volley. Sin dalle prime battute, il Rosso prende le redini della partita, portandosi in vantaggio senza concedere nessuna opportunità all'avversario e costringendolo ad un difficile inseguimento che porterà alla conclusione del primo set con il punteggio di 25-7. Nel secondo periodo cala la concentrazione dei padroni di casa e le due squadre si inseguono punto a punto fino a metà set, quando il Volley Club ingrana la marcia e spinge sull'acceleratore vincendo il set per 25-15. Il terzo set è analogo, a metà set una serie di "ace" di Scrignani mette in ginocchio l'avversario e fa fissa set e partita sul 25-18 e 3-0 finale.

"Sono contento di aver portato a casa altri tre punti importanti per noi. Sapevo di incontrare una squadra giovane con poca esperienza, che però si è dimostrata tenace e combattiva - sono le parole di coach Diego Rota - I miei ragazzi hanno disputato una buona partita mettendo in pratica tutti i suggerimenti che gli sono stati dati. Ulteriore soddisfazione è stata quella di poter schierare in campo tutti i giocatori convocati e di vedere che anche chi gioca meno ha dato il suo contributo positivo alla squadra".