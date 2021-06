Lo scudetto del rugby parla triestino, Giacomo Nicotera è campione d'Italia con il Rovigo

Nella formazione del Rovigo laureatosi campione d'Italia c'è anche un triestino. Giacomo Nicotera, tallonatore classe 1996 e prodotto del Venjulia Trieste, si è cucito sul petto lo scudetto dopo la finale vinta per 23 a 20 contro il Petrarca Padova. Ricca la presenza in campo di rugbisti regionali, con la seconda linea udinese Stefano Sironi (sempre con la maglia del Rovigo e classe 1995 ndr) e, nelle file dei patavini, il pilone pordenonese Damiano Borean (classe 1997) e il giovane mediano d'apertura di origini udinesi Mattia Ferrarin (classe 2001).

"C'è grande soddisfazione per questa presenza di atleti friulani - ha commentato il presidente del Comitato Rugby Fvg, Emanuele Stefanelli - siamo orgogliosi per i successi di questi ragazzi e questa presenza ci sprona a lavorare ancora più in maniera strutturata ed intensa, perché il Friuli Venezia Giulia è terra di rugbisti. E' nostra volontà, come Comitato, investire ancora di più in termini di formazione giovanile e monitoraggio dei tanti rugbisti che si stanno mettendo in luce nei vivai regionali. Rendere stabili le fondamenta del rugby regionale, come quello italiano, è un obiettivo fondamentale per la rinascita del nostro movimento".