Rugby, Mondiale di Francia: tra i convocati anche il triestino Nicotera

TRIESTE - Un viaggio che ha avuto inizio molti anni fa sul campo da rugby di Trieste è destinato a toccare un nuovo, straordinario traguardo. Il triestino Giacomo Nicotera è stato convocato per i prossimi Mondiali di rugby che si svolgeranno in Francia dal prossimo settembre. La decisione è stata presa dal ct della nazionale azzurra, Kieran Crowley, che ha incluso Nicotera, soprannominato "il mulo" dai suoi compagni, nella lista dei 33 convocati per la spedizione transalpina.

Nicotera, classe 1996 con 14 caps con la maglia azzurra, è alto 1 metro e 86 centimetri per 107 chili di peso. Ha mosso i primi passi rugbistici nella Venjulia Rugby Trieste per poi passare al Mogliano, San Donà e Rovigo. Attualmente è in forza alla Benetton Treviso. Il suo idolo rugbistico è il padre Giorgio Nicotera, che è stato anche il suo allenatore a Trieste. Per lui si tratta della prima partecipazione a una rassegna iridata. Nicotera oltre il campo è molto impegnato nel sociale, in particolare ai temi legati al mondo dell’infanzia. E proprio i bambini sono stati i protagonisti delle convocazioni, la squadra che volerà in Francia è stata infatti annunciata dallo staff tecnico ai giocatori attraverso un video che associa le loro foto da bambini a quelle con la maglia ufficiale dell’Italia.