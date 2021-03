"Focolaio" Triestina: salta la trasferta a Sambenedetto del Tronto

La decisione è stata assunta dalla Lega Calcio dopo aver ricevuto l'istanza documentale da parte del Dipartimento di Prevenzione di Asugi che parla di "focolaio consistente e in continua evoluzione"

Sambedenettese-Triestina non si giocherà causa Covid. La decisione è stata assunta dalla Lega Calcio dopo l'emersione di un "focolaio consisente e in continua evoluzione" tra le file dei rossoalabardati. Tra giocatori e membri dello staff sono infatti otto i contagiati, tra cui Procaccio, Giorico, Brivio e lo stesso amministratore unico Mauro Milanese. La comunicazione documentale alla Lega è stata inviata direttamente dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. La gara in programma domenica 28 marzo viene quindi rinviata a data da destinarsi.