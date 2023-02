Il San Luigi stende il Chiarbola Ponziana con un poker

Gol e spettacolo nel derby triestino in programma oggi pomeriggio tra Choiarbola Ponziana e San Luigi, match valido come anticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. In via Felluga la partita si accende subito, con il gol del vantaggio ospite siglato dal centrocampista classe 2000 Tonini, che sorprende il portiere dopo 7 minuti e sigla lo 0-1. Non si fa attendere la risposta dei biancoverdi, con il calcio di rigore trasformato da Giovannini alla mezz'ora, che vale il gol dell'1-1. Prima dell'intervallo Mazzoleni trova il gol del sorpasso e la prima frazione si chiude sul 2-1. Nella ripresa i ritmi si alzano e la squadra allenata da Sandrin prende il controllo del match, mettendo in sicurezza il risultato: i gol di Marin e il poker calato da Vagelli chiudono la gara sul 4-1.