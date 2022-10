San Luigi beffato nel recupero dal Tamai

Niente da fare per il San Luigi, che in via Felluga viene sconfitto dalle "Furie Rosse" del Tamai per 0-1 nel sesto turno del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. I pordenonesi, decisi a portare a casa i 3 punti per rimanere a 2 punti di distanza dal Maniago Vajont in fuga, hanno disputato una gara muscolare, caratterizzata da una grande mole di gioco e da un pressing insistente ai danni dei centrocampisti triestini. La formazione di mister Sandrin non si è fatta intimidire dall'esperienza e dalla prestanza fisica degli avversari, e hanno giocato un calcio ordinato. I presenti hanno assistito a un incontro tutto sommato equilibrato, deciso da un episodio nel recupero. Il gol che chiude i conti arriva infatti praticamente allo scadere, grazie a un calcio di rigore concesso dal direttore di gara e trasformato da un cinico Bougma.

Con questa vittoria, il Tamai rimane in scia del Maniago Vajont (18 punti) con 16 punti, mentre il San Luigi scivola verso la zona playout (ora distante due posizioni) con 6 punti conquistati in 6 partite.