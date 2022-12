Il San Vito vince anche a Muggia contro l'Interclub

Vittoria meritata (51-76) sul difficile campo di Aquilinia che permette al San Vito di appaiare il Kontovel ai vertici della classifica. Coach Barzelatto voleva finire in bellezza prima della lunga sosta natalizia e così è stato, anche se i primi due quarti sono stati in sostanziale equilibrio. Partono meglio i padroni di casa che chiudono il primo quarto sul 16-13, trascinati dal temuto duo Spolaore (11) Fort (19). Gli ospiti si tengono a ridosso utilizzando Crotta (16) e "Rambo" Gregori (5) quali terminali offensivi. Nel secondo quarto il San Vito mette la freccia grazie all'apporto dei giovani Svab (6) e Schwagel (7) grazie ai quali si va al riposo sul 26-29.



Al rientro in campo la difesa a zona dei gialloblu mette in totale confusione gli uomini di Zgur, che segnano solamente 10 punti, mentre gli ospiti sono guidati da un ottimo Cigliani (7) - nonostante non sia in perfette condizioni fisiche - e dalla solita grande determinazione e concretezza nei due lati del campo di Grimaldi (15) e Zanini (9). Il parziale di 10-30 chiude in pratica il match. Nell'ultimo quarto Cernivani (7) e compagni controbattono il tentativo di rimonta di Muggia che si affida a Fort, autore di 9 ma al termine dei 40 minuti il tabellone recita un eloquente 51-76 che sancisce la nona vittoria in campionato per il San Vito.