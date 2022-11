Un San Vito corsaro al Palabunker si aggiudica il derby

Il San Vito Pallacanestro si impone sul Don Bosco in uno dei classici derby che si disputa nel girone Est del campionato di serie D. Trascinati dall'ex Sala (18) partono decisi e compatti i padroni di casa punendo sovente dalla distanza la difesa del San Vito. Nella seconda frazione la squadra di coach Barzelatto alza la concentrazione e grazie alle triple di Zanini (6) Grimaldi (19) e Suzzi (14) piazza un buon break che gli consente di andare al riposo lungo avanti di otto lunghezze (31-39).



L'esperienza condita da un tasso tecnico superiore portano il San Vito a dilagare nel terzo quarto beneficiando dei punti importanti di Svab e Schwagel oltre alla solita buona regia di Cernivani e Cigliani. Il vantaggio ospite tocca anche i venti punti ma la caparbietà del Don Bosco e un attimo di rilassamento di Suzzi e compagni fissano il risultato sul 45-59 con dieci minuti da giocare. Il Don Bosco non molla e si riporta fino al -6 a pochi minuti dalla sirena. Ma Grimaldi e Crotta non ci stanno e regalano il referto rosa al team del presidente Zerial.



Il match si chiude sul 63-77 con quattro giocatori in doppia cifra per i gialloblu che, al netto di qualche passaggio a vuoto, conquistano meritatamente la vittoria. Prossima impegno per il San Vito la trasferta a Gorizia sull'ostico parquet del Dom per cercare di rimanere nelle zone alte della classifica.