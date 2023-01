Brusca frenata del San Vito, sconfitto in casa dal Kontovel

Tonfo casalingo del San Vito nel big match di serie D contro il Kontovel, che si impone 41-64. Sconfitta senza attenuati maturata grazie alla perfetta interpretazione della partita da parte del team di Peric che conquista meritatamente referto rosa e testa della classifica. Già dai primi secondi si ha la percezione che le due squadre viaggiano su binari differenti. Alta velocità per il Kontovel che con uno 0-9 di parziale non lascia scampo alla stordita truppa di coach Barzelatto. L'illusoria reazione dopo un time out immediato, trainata da un Cernivani già gravato di falli, non basta ai gialloblù per avvicinarsi agli ospiti.



Matiassich (20) e Regent G. (14) sono rulli compressori grazie ai quali il Kontovel si porta sul +14 all'intervallo lungo respingendo ogni timido tentativo di rimonta dei padroni di casa. La classica serata "no" del San Vito è testimoniata dalle bassissime percentuali al tiro (2/19 da 3 punti) merito della quasi impenetrabile difesa della capolista. Nulla di nuovo propone la ripresa; stessa intensità per i carsolini, confusione condita da nervosismo per Cigliani e soci che segnano la miseria di 16 punti, chiudono con un magro bottino di 41 punti e con nessun giocatore in doppia cifra.