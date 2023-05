Un siluro di Tavernelli salva la Triestina, a Seregno esplode la festa

SEREGNO - La Triestina ha battuto il Sangiuliano ed è salva. E' questo il verdetto dallo stadio Ferruccio di Seregno, dove l'undici di Gentilini batte i padroni di casa e porta a casa una salvezza che solo qualche mese fa era impensabile. Nel primo tempo, tranne un'occasione per il Sangiuliano e un palo su punizione di Felici si vede ben poco. Il secondo tempo invece si apre con l'incornata di Jerry Mbakogu che sigla l'1 a 0 per l'Unione. Il vantaggio alabardato però dura troppo poco, raggiunta da un calcio di rigore realizzato da Salzano e fischiato per un fallo commesso da Matosevic, dopo un'uscita a vuoto su Fusi. Nel recupero, quando sembra essere scritta la retrocessione, arriva l'eurogoal di Tavernelli che spara un siluro dal limite dell'area e che si insacca sotto il sette. La Triestina è salva. Gli oltre seicento tifosi rossoalabardati giunti in Lombardia possono fare festa. Una soddisfazione che rappresenta una luce in fondo al tunnel di una delle stagioni più deludenti di sempre. Non è tempo di processi, sia chiaro. Oggi è solo il tempo della festa.