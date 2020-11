Sara Gama vicepresidente dei calciatori, prima volta per una donna

Sara Gama riscrive la storia dell'Associazione Italiana Calciatori. La calciatrice triestina dovrebbe diventare la prima vicepresidente donna dell'organo di rappresentanza di tutto il movimento calcistico italiano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il traguardo segna una giornata storica nel panorama del calcio. La Gama dovrebbe essere eletta lunedì 30 novembre, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche del sodalizio. Sara Gama, capitana della nazionale femminile, dal 2017 siede all'interno del consiglio federale.