Cinquant'anni di passione, Stella d'oro al merito per il Sci Club 70

Cinquant'anni di passione, entusiasmo e concretezza. Questo é lo Sci Club 70 di Trieste a cui il CONI ha conferito la Stella d'Oro al merito sportivo per Società 2019. Tale riconoscimento, arrivato in occasione dei nostri primi 50 anni di vita, ci rende consapevoli che il percorso intrapreso e le varie attività,iniziative e progetti messi in atto uniscono perfettamente passato e futuro. Queste le parole a caldo del presidente Roberto Andreassich.



A proposito dell'attività dello Sci Club 70, continuano i corsi individuali di sci alpino e nordico al Centro FISI di Aurisina ed, allo stesso tempo, i preparativi per il Trofeo Biberon dedicato ai giovanissimi che si terrà, come sempre, a Forni di Sopra il 30-31 gennaio 2021.