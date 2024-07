Triestina: si parte al Rocco, sfide con le big tra novembre e dicembre

TRIESTE - La Triestina dà per l'ennesima volta l'assalto alla serie B e nell'attesa di iniziare la stagione 2024-2025 è stato diramato il calendario del prossimo campionato. Si parte il 25 agosto, con il "ritorno" allo stadio Nereo Rocco: la partita che da il la al campionato sarà contro l'Arzignano Valchiampo, mentre poi la settimana successiva si va a Chioggia (1 settembre) per il match contro i neopromossi dell'Union Clodiense. Il primo impegno infrasettimanale è in programma il 25 settembre, in casa contro il Lumezzane. Fino al 30 ottobre si gioca sempre di domenica, mentre la seconda partita di mercoledì si gioca il 30 ottobre, sempre in casa, questa volta contro l'Albinoleffe.

Tutti i big match della stagione

Per quanto riguarda i big match della stagione, i primi impegni importanti sono il 15 e il 22 settembre, rispettivamente contro l'Atalanta U23 (al Rocco) e in riva al lago di Como contro il Lecco. Altri appuntamenti da non sottovalutare sono quelli che arrivano da metà novembre in poi: il 17 novembre sarà la volta della sfida contro la Feralpi Salò (in trasferta), poi Renate in casa il 24, mentre dicembre si apre con il derby contro il Padova (all'Euganeo l'1 del mese) e con l'impegno casalingo contro il Vicenza, in programma l'8 dicembre. Il girone di andata si chiude in Piemonte, contro il Novara il 15 dicembre. Il 2024 poi si chiude con il match di ritorno della prima giornata, ad Arzignano. Dal 23 dicembre fino a 4 gennaio la pausa del campionato, per poi riprendere il giorno prima dell'Epifania in casa contro l'Union Clodiense. Il girone di ritorno, invece, termina il 27 aprile in casa contro il Novara.