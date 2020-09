Padova e Perugia le big nel girone della Triestina, grande attesa per il calendario

Il girone B è pronto e per dare il la alla stagione 2020-2021 del campionato di serie C manca solo il calendario. Alle 17 di oggi 16 settembre la Triestina conoscerà la cronologia delle sfide che l'attendono in una stagione che sotto tanti punti di vista sembra essere quella decisiva. Dopo la finale persa contro il Pisa e l'amara eliminazione contro il Potenza maturate nella fase playoff degli ultimi due campionati, non è un mistero che la società rossoalabardata sia intenzionata a dare l'assalto al tanto atteso ritorno in serie B.

Le sfidanti

La vittoria di un campionato sul campo manca però dai primi anni Ottanta e nel calcio, come negli altri sport, i conti non si fanno mai da soli. I greghi se la dovranno vedere contro formazioni blasonate come il Padova, il Perugia e il Modena (le altre tre compagini che sulla carta potrebbero disputare una stagione di vertice) ma anche un SudTirol che negli ultimi anni ha sempre dimostrato di potersela giocare con tutti, ed infine la Sambenedettese.