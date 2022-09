Serse Cosmi ricomincia da Fiume, è lui il nuovo allenatore del Rijeka

FIUME (Croazia) - Serse Cosmi ricomincia dal Quarnaro e dal campionato di calcio croato. E' lui infatti il nuovo allenatore del Rijeka, glorioso club del capoluogo quarnerino e di proprietà dell'imprenditore croato Damir Miskovic. L'ufficializzazione è avvenuta a Fiume nella giornata di ieri 4 settembre. La scorsa stagione l'allenatore perugino ha allenato il Crotone, non riuscendo però ad evitare la retrocessione in serie B. Per Cosmi si era trattato di un ritorno nella massima serie del campionato italiano dopo molti anni. Ora invece inizia l'avventura sulla panchina del Rijeka.

"Cosmi - così il club in una nota ufficiale - è un allenatore italiano di grande esperienza che nella sua carriera ha diretto diverse squadre di Serie A, una vera icona che ha segnato profondamente il calcio italiano. Il suo marchio di fabbrica sono il berretto, la barba e la grande quantità di energia che mette in campo in ogni partita". La situazione a Fiume (dal punto di vista calcistico) non è però delle migliori. Dal 20 giugno ad oggi gli allenatori che si sono seduti sulla panchina del Rijeka sono già tre: Dragan Tadic, poi Fausto Budicin ed infine Cosmi.