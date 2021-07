Trieste Atletica, Biasutti chiude la sua stagione estiva con un nuovo primato personale

Un pronto riscatto. Avevamo lasciato Simone Biasutti deluso la scorsa domenica dopo aver colto il sesto posto agli Europei Under 23 nel salto triplo. Il portacolori della Trieste Atletica, ieri ha voluto mettersi alle spalle la rassegna continentale e qualche altra gara in cui non era riuscito a trovare una misura che lo soddisfasse, planando a 16,61m. Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il ventunenne triestino ha aggiunto così 10 cm al suo precedente primato personale chiudendo con il sorriso la propria stagione estiva: “Abbiamo deciso di gareggiare nella città campana 5 ore dopo la conclusione della finale europea. Volevo riscattarmi e ci sono riuscito. Dopo i primi salti d’approccio al terzo tentativo sono riuscito, con tranquillità e serenità, a pensare solo a saltare il più lontano possibile ed è andata bene. Ora ricaricherò le pile prima di tornare a competere a settembre e successivamente incominciare la preparazione invernale che spero mi accompagnerà ad abbattere presto il muro dei 17m”, le parole di Simone.