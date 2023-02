A Visogliano pesano le assenze, il Brian Lignano supera il Sistiana Sesljan

Il Sistiana Sesljan, in formazione rimaneggia, costretto a subire la subire la sconfitta numero nove in campionato per mano del Brian Lignano per 2-1. Gara dai due volti per il Sistiana, nel primo tempo costretto a giocare di rimessa. Nella ripresa prova a rendersi più propositivo costringendo il Brian Lignano a giocare di rimessa, nel finale resiste alla rimonta dei locali. Nel primo tempo il Brian Lignano sembra avere il pallino del gioco in mano costringendo i padroni di casa a giocare di rimessa. Nei primi minuti subito due occasioni per Zucchiatti: la prima finisce alta mentre la seconda di testa finisce a lato. Ma questo è solo il preludio al vantaggio ospite che si concretizza al 15’. Sugli sviluppi di un corner dalla destra di Campana ad incrociare con Deana che dalla sinistra fa partirte la conclusione al volo che si infila in porta portando in vantaggio il Brian. Al 19’ conclusione alta di Presellò dal limite. Al 21’ sulla punizione di Madotto, Peressini in uscita alta anticipa tutti. Al 25’ sulla conclusione ravvicinata di Disnan, Peressini è attento. Al 26’ la punizione di Madotto viene ribattuta dalla difesa. Al 33’ la conclusione dalla sinistra di Alessio costringe Tortolo alla respinta con i pugni. Al 41’ il Brian raddoppia Zucchiatti mette per Alessio che in contropiede infila Tortolo per il 2-0. Nel finale di tempo al 43’ sugli sviluppi di un corner di Campana, Tortolo in uscita alta blocca la sfera in due tempi. E il primo tempo si conclude con il Brian Lignano avanti di due reti.

Nella ripresa il Brian Lignano sembra arretrare il baricentro consentendo ai padroni di casa maggior possibilità di manovra. Nei primi minuti ci provano su punizione Pagliaro e Campana. Al 5’ si registra la conclusione alta di Bonilla. All’8’ Peressini in uscita bassa ruba la sfera a David Colja. Cresce il Sistiana Sesljan. Al 9’ il traversone dalla fascia sinistra pesca David Colja a centro area che di testa conclude di poco alto. Al 16’ la girata dal fondo di Spetic è preda di Peressini. Al 21’ episodio dubbio David Colja viene atterrato in area l’arbitro, il sig. Allotta, fa cenno di rialzarsi. Al 23’ si registra il diagonale di Francioli. Al 27’ la conclusione di Loggia finisce sul fondo. Al 36’ Alessio spedisce la punizione dal limite all’esterno della porta. Il forcing finale del Sistiana Sesljan costringe il Brian a giocare di rimessa si concretizza al 46’ quando Dussi, sulla destra, incrocia con Spetic, sulla sinistra, consentendogli di anticipare il portiere depositando la sfera in rete per il 1-2. Nei minuti di recupero il Sistiana Sesljan costringe il Brian a chiudersi in difesa per non subire il pareggio. E la gara si conclude sul 2-1 in favore del Brian Lignano. Settimana prossima il Sistiana Seslljan sarà impegnato nell’anticipo di sabato contro lo Zaule in quel di Muggia. Zaule che in questo turno è stato superato per 5-0 in casa del Chions. All’andata il Sistiana si impose per 3-1.