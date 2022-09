Sistiana rimontato e beffato nel finale

Domenica amara per il Sistiana Sesljan di mister Godeas, che crolla contro la Pro Gorizia dopo essere stato in vantaggio per oltre un'ora di gioco.

Nella sfida valida come quarta giornata del campionato di Eccellenza FVG i padroni di casa partono forte e trovano il gol del vantaggio dopo soli 10 minuti, con il calcio di rigore trasformato freddamente da David Colja. Il Sistiana gestisce il vantaggio e riesce a contenere i tentativi della Pro Gorizia, che gioca una gara di sacrificio con pressing e transizioni veloci. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Nella seconda frazione la formazione allenata da Franti alza il ritmo e trova il gol del pareggio dopo 65 minuti: a segno il solito Msafti. Gli ospiti prendono coraggio e continuano a creare occasioni in avanti. I triestini reggono per tutto il secondo tempo ma capitolano proprio a un passo dalla fine: al 90' Vecchio sorprende la retroguardia avversaria e completa la rimonta. Il Sistiana rimane così nelle zone basse della classifica con solo 3 punti collezionati nelle prime 4 uscite stagionali, mentre la Pro Gorizia aggancia lo Zaule Rabuiese al terzo posto.

Tutti i risultati: Juventina - Kras 0-2, Sanvitese - Calcio Maniago Vajont 0-1, Chions - Brian Lignano 1-2, Codroipo - Tricesimo 1-1, Comunale Fiume Bannia - Tamai 0-1, Forum Julii - Zaule Rabuiese 0-2, Pro Cervignano Muscoli - Pro Fagagna 0-1, San Luigi Calcio - Virtus Corno 2-1, Sistiana Sesljan - Pro Gorizia 1-2, Spal Cordovado - Chiarbola Ponziana 1-0.