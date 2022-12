Derby a reti inviolate, Sistiana Sesljan e San Luigi non trovano il gol

Derby a reti inviolate tra il Sistiana Sesljan e il San Luigi, in una gara condizionata dal vento e dalla pioggia che e caduta prima e durante la gara rendendo il campo pesante al limte dell’impraticabilità. Il Sistiana Sesljan, sempre in emergenza, riesce a contenere il San Luigi alla ricerca di punti salvezza. Gara tutto sommata equlibrata anche se il Sistiana Sesljan avrebbe meritato ai punti di portarsi a casa l’intera posta in gioco.

La prima frazione parte in sordina per il Sistiana Sesljan. Nei primi minuti subito due tentativi per il San Luigi, prima Colonna blocca, sul primo palo, la conclusione dalla destra di Codan poi la girata al volo di Lionetti rtespinta dal portiere. Al 7’ e all’8’ due punizioni di Madotto, la prima finisce sul

fondo metre l’altra viene ribattuta. All’ 11’ la punizione di Tuccia sul vertice destro dell’area viene ribattuto dalla difesa. Al 18’ la conclusione di Lionetti finisce sul fondo. Al 20’ la punizione dalla destra di Madotto viene ribattuta sotto porta da Gotter che conclude alto. Al 31’ la punizione di Cottiga viene ribattuta dalla difesa. Al 33’ la conclusione di Madotto dal limite finisce alto. Al 35’ ci prova Spetic con una coinclusione da fuiri che finisce alta. Al’ 39’ tentativo alto per Codan. Al 43’ Spetic mette per Gotter, conclusione viene deviata in angolo da Dew Mattia. Il primo tempo di conclude a reti inviolate.

Nella ripresa il Sistiana Sesljan prova a prendere in mano le redini della gara. Nei primi minuti la conclusione alta di Tuccia a cui risponde il Sistiana con la punizione di Madotto ribattuta dalla destra. Al 9’ Gotter viene tirato giù in area, l’arbitro non ravvisa gli estremi per la concessione del rigore tra le proteste della panchina del Sistiana Sesljan. Cresce il Sistiana Sesljan, al 10’ Crosato Luca dalla destra incrocia con Gotter che prova a vincere un contrasto concludendo all’esterno della porta. Al 16’ Tuccia incrocia con Ianezic che fa partire un diagonale che finisce alto. Al 10’ tentativo dalla destra di Mazzoleni. Al 23’ il traversone di Carlevaris costringe Colonna a bloccare sul primo palo. Spinge il Sistiana Sesljan. Al 30’ la punizione dal limite di Gotter lambisce la traversa. Al 39’ la conclusione di Ianezic, dalla destra, costringe Colonna mettere la sfera in angolo. Al 42’ la punizione dalla sinistra di Gotter costringe la difesa a deviare in corner. Al 43’, sugli sviluppi dell’angolo, Spetic viene cinturato in area, l’arbitro senza indugio indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri Disnan si fa ipnotizzare da De Mattia che blocca la sfera in tuffo. Nei minuti di recupero, al 46’, doppia occasione per il Sistiana Sesljan, sugli sviluppi di una punizione di Madotto la sfera arriva a Spetic che di testa colpisce la traversa, il rimpallo in mischia arriva a Schiavon che fa partire un diagonale che si spegne sul fondo. Dopo i quattro minuti di recupero al triplice fischio dell’arbitro che fissa il risultato finale sullo 0-0.

Sabato 17 dicembre 19’ e ultima giornata del girone di andata del Campionato, tutta l’Eccellenzaviene anticipata al sabato. Il Sistiana Sesljan sarà impegnato in trasferta contro la Forum Julii, che in questo turno e uscito sconfitto dal campo del Chions per 2-1.