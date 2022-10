La doppietta di Gotter trascina il Sistiana Sesljan

Il Sistiana Sesljan ritrova la vittoria contro il Tricesimo per 2-1, riscattando la brutta sconfitta della settimana scorsa (6-0 a Tamai). Gara tutto sommata equilibrata nel primo tempo contro i friulani, con i delfini subito avanti 1-0. Nella ripresa il Sistiana Sesljan prova a chiuderla ma il Tricesimo nel finale accorcia. Sugli scudi l'ottimo Mattia Gotter autore di una doppietta.

La prima parte di gara risulta abbastanza equilibrata. Al 16’ però Gotter rompe gli indugi depositando in rete la sfera con una sassata al volo che infila Tullio dalla destra per l’1-0. Al 22’ Del Riccio dal fondo mette in mezzo ma trova Colonna sulla traiettoria. Al 25’ il traversone di Crosato Luca dalla fascia destra costringe Tullio a respingere con i pugni anticipando tutti. Nel finale di tempo il Tricesimo prende coraggio ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso fino al 39’ quando la conclusione di Osso Armellino Alessandro, dalla destra, lambisce l’incrocio. Al 43’ si registra una conclusione alta di Del Riccio. E il primo tempo si conclude con il Sistiana Sesljan avanti di un gol.

In apertura di ripresa il Sistiana Sesljan va vicino al raddoppio, nei primi minuti sugli sviluppi di un corner, sponda di Dussi, la sfera ariva ad Alberger che impegna il portiere oltre la linea di porta l’arbitro però non ravvisa la marcatura. Al 9’ Gotter dalla sinistra mette per Schiavon che fa partire un diagonale che si spegne sul fondo. Al 12’ Battaino costringe Colonna sul primo palo. Al 14’ la conclusione dal limite di Dussi finisce di poco alta. Al 21’ sugli sviluppi di un corner Osso Armellino Alessandro costringe la difesa a mettere in angolo. Al 28’ arriva il raddoppio del Sistiana Sesljan, gran recupero di Gotter che, su assist di Schiavon, infila Tullio per il 2-0. Al 31’ ci prova Battaino su punizione. Nel finale di tempo al 43’ il Tricesimo accorcia le distanze, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra Nardini di testa supera Colonna infilando la sfera in rete, 2-1. Nei minuti di recupero il Sistiana Sesljan va vicina in più occasioni al terzo gol. Al 48’ occasionatissima per Disnan che in dribbling colpisce palo, mentre Gotter ha sui piedi due nitide occasioni entrambe neutralizzate da Tullio in uscita. Dopo quattro minuti di recupero, al triplice fischio finale l’arbitro fissa il risultato sul 2-1.

Martedì 1’ novembre il Sistiana Sesljan di nuovo in campo per il secondo turno infrasettimanale, infatti affronteremo il Kras alle ore 17. Kras che in questo turno è uscito sconfitto dal campo del Chions.