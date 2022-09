Trasferta amara per il Chiarbola Ponziana

Niente da fare per il Chiarbola Ponziana, che cede in trasferta contro la Spal Cordovado nel quarto match del campionato regionale di Eccellenza. La formazione del club guidato dal presidente Nordici non riesce a imporre il proprio gioco né a rendersi pericolosi in avanti per larghi tratti della gara. Un atteggiamento troppo difensivo, di cui la Spal Cordovado approfitta infilando la difesa avversaria. Decisivo il gol di Zannier che vale l'1-0 definitivo. La Spal Cordovado vola al quinto posto, con 9 punti, insieme al Brian Lignano, mentre i triestini rimangono a 4, con una media di 1 punto a partita e in difficoiltà realizzativa, con soli 4 gol messi a referto. Buona notizia il rientro tra i convocati, già dal turno della settimana scorsa, di Michele Zoch, difensore centrale fuori da ottobre 2021 a causa di un infortunio al crociato.

Tutti i risultati: Juventina - Kras 0-2, Sanvitese - Calcio Maniago Vajont 0-1, Chions - Brian Lignano 1-2, Codroipo - Tricesimo 1-1, Comunale Fiume Bannia - Tamai 0-1, Forum Julii - Zaule Rabuiese 0-2, Pro Cervignano Muscoli - Pro Fagagna 0-1, San Luigi Calcio - Virtus Corno 2-1, Sistiana Sesljan - Pro Gorizia 1-2, Spal Cordovado - Chiarbola Ponziana 1-0.