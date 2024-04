Pallanuoto, la squadra paralimpica di Trieste pronta all'esordio

TRIESTE - Inizia una nuova avventura per il sodalizio della waterpolo giuliana. Tra sabato 6 e domenica 7 aprile la piscina Virtus Buonconvento di Cecina, in provincia di Livorno, ospiterà le gare di andata del girone Nord del campionato di serie A Finp. Ai blocchi di partenza, per la prima volta in assoluto, ci sarà anche la Pallanuoto Trieste paralimpica, che esordirà sabato 6 aprile alle 10.30 con la Rn Florentia campione d’Italia in carica. Alle 17 si tornerà in acqua per affrontare la Granda Waterpolo Cuneo. Domenica 7 aprile in programma altri due match: alle 10.30 sfida al Crazy Waves Pisa, mentre alle 16.30 ultima fatica con la San Giorgio Columbus Waterpolo Ability Team Genova. La squadra sarà guidata in panchina da Daniele Bettini, allenatore della Pallanuoto Trieste di serie A1 maschile, e Lara Vitali. “C’è tanta emozione per questo esordio - ha spiegato Andrea Brazzatti, che seguirà il team paralimpico come dirigente - siamo felici di essere presenti a Cecina. Dal punto di vista tecnico le incognite sono parecchie, ci affacciamo alla serie A Finp e abbiamo tanto da imparare. In ogni caso sono sicuro che le ragazze e i ragazzi impegnati in acqua daranno tutto”. Questa la rosa della Pallanuoto Trieste paralimpica: Gaetano Trimarchi, Alessio Ciaglia, Elisabetta Braidot, Omar Cantoro, Antonio Stulmo, Savino Mansi (c), Stefania Galasso, Michela Biolcati, Mauro Scarpa, Samuele Galdini, Pierluigi Bonafin. Allenatori sono Daniele Bettini e Lara Vitali. Dirigente è Andrea Brazzatti.