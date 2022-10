La Pallanuoto Trieste cede contro la corazzata Stella Rossa

Prima sconfitta per la Pallanuoto Trieste nel girone di Euro Cup in corso a Barcellona. La compagine alabardata è stata superata dalla Stella Rossa Belgrado per 11-8. Uno stop non grave per la formazione di Daniele Bettini. “La prestazione è stata buona - spiega l’allenatore a fine match - abbiamo affrontato una gran bella squadra. Ci è mancata la necessaria lucidità nei momenti decisivi, abbiamo commesso qualche errore di troppo. È ancora lunga, ora pensiamo a recuperare un po’ di energie in vista dei prossimi impegni”.

La Stella Rossa, squadra di grande esperienza e caratura internazionale, sblocca subito il match. Dopo 30’’ si porta avanti grazie ad un rigore di Subotic. La Pallanuoto Trieste - ancora senza Inaba - si fa sotto e chiude il primo periodo avanti sull’1-3 grazie alle stoccate di Razzi, capitan Petronio (in foto) e Vrlic, che finalizza una superiorità numerica. Nella seconda frazione di gioco i serbi alzano il ritmo: Tankosic, Subotic (alzo e tiro) e Vukicevic in controfuga firmano un parziale di 3-0 che ribalta la situazione e fissa il punteggio sul 4-3 per i biancorossi. Petronio si carica sulle spalle il peso offensivo alabardato e riagguanta due volte la Stella Rossa sul 4-4 e sul 5-5, Subotic è una sentenza e con l’uomo in più fila il 6-5 del cambio di campo.

Nel terzo periodo la Stella Rossa aumenta ancora l'intensità e riesce a imporre il proprio gioco. Vukicevic tutto solo mette dentro il 7-5, Tankosic su rigore sigla l’8-5. Razzi in superiorità e Petronio provano a tenere in scia Trieste (8-7), ma a stretto giro arrivano i gol di Basara e Vukicevic che spingono i serbi sul 10-7. Negli ultimi 8’ affiora anche la stanchezza, Buljubasic da posizione di boa accorcia sul -2 (10-8 a 1’55’’ dalla fine), Trieste avrebbe la possibilità di andare anche sul -1 ma fallisce la superiorità numerica e sul ribaltamento di fronte Seman fissa il risultato sul definitivo 11-8. “Con un pizzico di cinismo in più in superiorità l’avremmo potuta rimettere in piedi - conclude il d.s. Andrea Brazzatti - in una gara così equilibrata gli episodi fanno la differenza e loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni”.

Sabato 15 ottobre alle 9.30 gli alabardati sono attesi da una sfida molto importante in chiave qualificazione, contro i greci dell’Apollon Smirne.