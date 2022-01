Sud Tirol-Triestina 1 a 0 | Le pagelle: Voltan punisce l'Unione, seconda sconfitta consecutiva

La trasferta in Alto Adige è amara. La squadra di mister Bucchi gioca al trotto e non riesce quasi mai ad imprimere velocità al match. Una buona occasione per Gomez nel secondo tempo, mentre nella prima frazione di gioco prima Rapisarda e poi Trotta hanno due (mezze) occasioni da goal.

Offredi 5

Il goal lo (sor)prende sotto le gambe. Un tiro (serio) e un goal. Non benissimo. Per il resto non viene quasi mai impegnato.

Rapisarda 6

Ha due occasioni buone che non sfrutta a dovere. Nel secondo tempo chiude bene una sortita offensiva dei padroni di casa. Tra i pochi a salvarsi. Esce per Sarno a un quarto d'ora dal termine.

Negro 5

Insufficiente, senza verve. Lento, con il pallone tra i piedi spesso non sa cosa fare. Prende un giallo imbarazzante. Esce per Capela.

Ligi 5.5

Nessun sussulto e poco anche sull'uomo. Leggermente meglio del compagno di reparto ma continua a sbagliare passaggi che non si spiegano.

Lopez 4.5

Lento nella manovra, spesso butta il pallone lì davanti senza grande precisione, sperando che una delle punte possa togliere le castagne dal fuoco. Nessun valore aggiunto. Nel secondo tempo sbaglia in maniera grossolana alcuni passaggi e si prende un giallo inutile. Da capitano ci si aspetta veramente di più.

Giorico 5.5

Il solito trotto, senza sussulti, in un'evidente incapacità di imprimere rapidità alla manovra. Un po' di intensità sull'uomo, ma mai con la palla al piede.

Giorno 5

Nel secondo tempo si lancia in un tentativo di slalom più simile a quello di un trequartista che di un regista. E lui non è un numero 10. Per quanto riguarda l'impostazione di gioco è lento, mai una sterzata e pochi palloni giocati in verticale. Sostituito al 60'.

Crimi 5

Poco, veramente poco. Anzi, troppo poco.

Trotta 5.5

L'unica occasione importante per la Triestina durante i primi 45' ce l'ha lui ma non angola, regalando la parata facile al numero uno degli altoatesini. Per il resto molto poco. Esce per Iotti.

Litteri 4.5

Si vede quasi mai, tanta sponda e niente di più. Insufficiente.

De Luca 5

Robe da Chi l'ha visto fino al 70' quando si libera bene sulla trequarti e serve Procaccio sulla sinistra.

Procaccio 5.5

Due cross sul fondo, due buoni spunti ma veramente poco per incidere.

Iotti 6

Buon impatto sul match, almeno lui sembra avere "fame".Sufficiente per l'impegno e per le poche sbavature.

Gomez 5.5

Bella punizione ma niente di più.

Sarno sv

Capela sv