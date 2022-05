Tamberi se la prende con la pedana del Grezar: “Era vecchia, ho rischiato di rompermi un ginocchio”

"Ho rischiato di rompermi un ginocchio", Gianmarco Tamberi si sfoga sui social e se la prende con le attrezzature dello stadio Grezar, in particolare con la pedana. L'oro olimpico ha partecipato al 15esimo Triveneto Meeting a Trieste, arrivando sesto nel salto in alto. Questo il suo post, corredato dalla foto della pedana: “Ho rischiato di rompermi un ginocchio in riscaldamento perché allo stacco sono scivolato con il piede di 30-40 centimetri. Ho deciso comunque di fare salti in gara solo per tutti coloro che mi erano venuti a sostenere ma ho dovuto saltare con una rincorsa che utilizzavo quando avevo 17 anni, molto più lenta e controllata”.