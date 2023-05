Team Boxe Francese Trieste, Tortora e Negrisin conquistano due ori agli Italiani di Roma

ROMA - Non uno, ma ben due ori per il Team Boxe Francese Trieste, sponsorizzato da Escort Advisor, primo sito di recensioni di escort in Europa, ai Campionati Italiani di Savate Assalto a Roma, domenica 21 maggio. Le vincitrici sono le triestine Anna Tortora e Giulia Negrisin, rispettivamente per la categoria +75kg e –75kg. Anna Tortora ha combattuto perfettamente un incontro fuori categoria, non facile, mentre Giulia Negrisin ha affrontato un’avversaria ostica, ma è riuscita a mantenere il titolo, conquistato l’anno scorso, di campionessa italiana di Savate Assalto –75 kg.

Le due tiratrici hanno combattuto incontri impegnativi, portando a casa il risultato con orgoglio, ma non hanno perso tempo: le campionesse, insieme ai compagni di squadra, si sono già messe al lavoro per preparare gli europei, prossimo traguardo. La squadra guidata dal coach Lorenzo Volcic sta raggiungendo infatti notevoli successi. Il mese di maggio è stato un mese di traguardi per il team friulano, che qualche giorno fa ha visto Alex Scialino competere a Lione contro il campione mondiale Damien Fabregas.

"Questo era un match dal grande impatto emotivo per me – commenta Giulia Negrisin – è stato molto combattuto, nell’ultimo round eravamo entrambe sfinite e ho dato fondo a tutte le riserve di energia e determinazione: perdere, in questo caso, non era un’opzione". La tiratrice conferma così il titolo di campionessa italiana conquistato a maggio 2022. "Sono contentissima, finalmente un match combattuto che ha portato il suo risultato – racconta Anna Tortora – sono davvero soddisfatta di come ho tirato, mettendo in pratica tutto il lavoro che ho fatto con il mio coach Lorenzo". "Questo successo lo dedico a lui e alla mia famiglia che, nonostante tutto, mi sostiene sempre – continua – Ora ci prepariamo per gli europei, grazie anche allo sponsor Escort Advisor che ci sostiene in ogni match".