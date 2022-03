Tennistavolo, il triestino Parenzan conquista l'oro agli Open di Barcellona

Grande prestazione del giovane atleta triestino Matteo Parenzan che, dopo le paralimpiadi di Tokyo dove è stato il portabandiera alla cerimonia di chiusura, ha conquistato il gradino più alto del podio al Costa Brava Spanish Open a Barcellona , primo torneo internazionale del 2022 valevole per le qualificazioni ai mondiali che si terranno a novembre a Granada.

Nel girone eliminatorio Matteo ha vinto gli incontri senza grosse difficoltà. La mattina di venerdì 25 marzo ha giocato la semifinale con il giocatore francese e sotto di due set è riuscito a vincere 3 a 2. In finale ha incontrato il giocatore giapponese e dopo una partita al cardiopalmo ha prevalso per 3 a 2. Il prossimo impegno sarà a Maggio a Lasko in Slovenia sempre valvole per i mondiali.