Rinasce lo storico giornale dei tifosi, il Tifone rossoalabardato è tornato

Curato come da tradizione dal Centro di coordinamento dei tifosi e guidato da Sergio Marassi, il Tifone ritorna nella sua nuova veste solo online

Che fossero quelli dello stadio Grezar o del Rocco, sugli spalti degli stadi di Valmaura non mancava mai. Stiamo parlando del Tifone Rossoalabardato, organo di informazione dei tifosi dell'Unione Sportiva Triestina e da qualche giorno nuovamente pubblicato nella sua rinnovata veste online. "Con orgoglio - ha scritto il Centro di coordinamento guidato dall'instancabile Sergio Marassi - siamo lieti di riproporvi, dopo anni di assenza, il nostro storico giornalino, sperando che sia di buon auspicio per le sorti della nostra Unione".

Il Tifone, che raggiunge con questo di oggi quota 418 numeri, verrà pubblicato online - rispettando la tradizione - prima di ogni partita casalinga. Questa sera, con calcio d'inizio alle 20:30 allo stadio Rocco andrà in scena la prima giornata del campionato valevole per il girone B della serie C. L'avversario è il Seregno. A questo link il numero che dà il la alla stagione 2021-2022.