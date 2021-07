Da 20 anni il Fvg è "culla" della nazionale olimpica: Trieste è oro, Gorizia è terza

Trieste è la provincia italiana che dai giochi di Sidney ha fornito alla nazionale italiana il più alto numero di atleti per le olimpiadi. A dirlo è una ricerca realizzata da PtsClas e pubblicata nella giornata di oggi 20 luglio da Il Sole 24 Ore. Nell'edizione che segna il record di azzurri ed azzurre presenti sul palcoscenico dei Giochi, un risultato straordinario lo porta a casa, oltre che la provincia giuliana, tutto il Friuli Venezia Giulia. Gorizia, infatti, risulta terza nella speciale classifica relativa alle cosiddette "culle" sportive. Il parametro utilizzato per stilare la classifica chiama in causa sia la provincia di nascita che la "residenza" della "società di primo tesseramento di ciascun atleta" come specificato dal quotidiano di Confindustria.

Subito dietro a Trieste troviamo Livorno, mentre al quarto, quinto e sesto posto troviamo rispettivamente Savona, Lecco e Varese.