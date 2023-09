Calcio a 7: torna il Torneo città di Trieste

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE - L’appuntamento è fissato per lunedì 2 Ottobre, rispolverate gli scarpini, si ritorna in campo! “Siamo entusiasti della campagna iscrizioni e di come sia andata la prima riunione. Questo è solo l’inizio, l’entrée di una ricchissima cena stellata che vogliamo offrire a tutta la città e agli appassionati di calcio” - queste le prime parole di Angelo D’Alia - alla conclusione del primo impegno ufficiale del torneo. Quest’anno sono 25 le squadre iscritte (+25% in più rispetto alla precedente edizione) e per la prima volta dalla stagione 2018/19, è stata ricostituita la terza serie (la serie C) con un nuovo format, avvincente e tutto da scoprire.

Le novità

Il regolamento è stato rivisto e adattato alla nuova stagione sportiva e giovedì 21 ottobre, secondo e ultimo impegno ufficiale del torneo, verrà consegnato alle squadre insieme al calendario delle prime quattro giornate di campionato, momento questo, molto atteso da tutti. Ci saranno tantissime novità che verranno comunicate nel corso della stagione sui social, già questa, una novità assoluta. L’obiettivo è dare maggiore risalto e visibilità a squadre e giocatori con una campagna pubblicitaria mirata e definita. Seguite i canali social Facebook e Instagram perché verrà raccontata tutta la storia di questa edizione, le gioie di ogni vittoria e le fatiche di ogni sconfitta. La squadra da battere in serie A, sono i campioni in carica, il gruppo storico Serbia Sport. E da quest’anno c’è un motivo in più per vincere, la novità è l’esclusivo accordo che lega la Gazzetta dello Sport alla città di Trieste: chi vince la massima serie del torneo, avrà l’opportunità di giocarsi la finale nazionale in uno stadio della serie A TIM. Per ultimo, un appello a tutti i lettori: il Torneo Città di Trieste ha deciso di rendersi più “sociale” e parte dei ricavi delle iscrizioni verrà devoluto in beneficenza. Se aveste suggerimenti, non esitate a contattare gli organizzatori del torneo alla mail: torneocittaditrieste@gmail.com Gli organizzatori ringraziano gli atleti che hanno scelto il Torneo Città di Trieste, augurando a tutti loro un buon inizio campionato.