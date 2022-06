Trampolino elastico: a Fano ottimi risultati per la Progetto Acrobatica

Nello scorso weekend si sono svolti a Fano, con l’organizzazione della A.S.D. Alma Juventus Fano, le finali nazionali dei Campionati Assoluti, della Coppa Campioni, dell’individuale di categoria e delle squadre Silver del Trampolino Elastico. La Progetto Acrobatica Trieste ha partecipato a tutte le competizioni con 16 atleti/e e con l’attenta guida del loro allenatore Luca Gherbaz coadiuvato dalla figlia Sara che durante l’anno ha seguito la preparazione degli atleti più giovani. Ottimi i risultati ottenuti. Negli Assoluti, competizione alla quale si può partecipare solo a seguito di ammissione da parte del Direttore Tecnico Nazionale, Dalampelas Kostantinos ha ottenuto l’ottava posizione. Il giorno successivo nella Coppa Campioni ha migliorato la sua performance ottenendo il terzo gradino del podio.

Grandissimo risultato nella competizione a squadre ottenuto dalla squadra 1 composta da Soranno Angela, Tranquillini Emma, Zerjal Caterina e Donati Michele che, con ben sei punti di distacco, si è aggiudicata il titolo di Campione d’Italia. Quarto posto per la squadra 2, la più giovane in assoluto tra le 16 partecipanti, composta da Cozzolino Caterina, Ritossa Susanna ( la più giovane atleta di tutta la competizione), Sion Martina e Fuccaro Davide. Bocchini Emma, Cozzolino Gabriele, Paulica Maya e Pitacco Marta, la squadra 3, si aggiudica la sesta posizione seguita a pochissima distanza dalla squadra 4 composta da Gollinucci Giacomo, Macrì Icaro e Zerial Melissa. Alla domenica, infine, si sono svolte le finali nazionali individuali di categoria. Anche in questa competizione i risultati sono stati di assoluto rilievo.

Categoria Allieve 1: 2° classificata Sion Martina e 3° Cozzolino Caterina Categoria Allieve 2: 2° classificata Pitacco Marta, 5° Zerial Melissa e 7° Bocchini Emma Categoria Junior 1: 3° classificata Zerjal Caterina, 4° Tranquillini Emma, 5° Soranno Angela e 11° Paulica Maya Categoria Allievi 1: 2° classificato Fuccaro Davide Categoria Allievi 2: 3° classificato Gollinucci Giacomo e 7° Macrì Icaro Categoria Junior 1: 2° classificato Donati Michele e 5° Cozzolino Gabriele