Il Rosso Volley Club ritrova la vittoria sul campo del Travesio

Torna a vincere il Rosso Volley Club, che piega con un netto 0-3 il Travesio e porta a casa tre punti importanti per restare agganciati ai primi posti in classifica e dare un netto distacco agli inseguitori. Partita a senso unico quella di sabato, dove gli ospiti impongono il loro gioco mettendo in difficoltà i padroni di casa per tutto l'incontro. Nel primo set il Rosso Volley Club parte subito bene, grazie agli attacchi decisivi dei centrali Micali e Vinoni, serviti dall'ottimo palleggiatore Smaila e il set si conclude 12-25. Nel secondo set sono gli esterni Sutter, Sartori e Righi a fare la differenza in attacco e a chiudere il set 18-25. Nel terzo set entrano in campo Blocher e Segre per dare il loro contributo e chiudere il set 16-25.

"Vincere questa partita era molto importante per riprendere l'entusiasmo dopo la sconfitta di sabato scorso e per restare agganciati al vertice della classifica - ha sottolineato coach Diego Rota - Stiamo crescendo, grazie al lavoro fatto in palestra e vedo sempre di più un bel gruppo coeso che ha desiderio di migliorare sia singolarmente che come squadra e questo è un ottimo presupposto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati quest'anno.