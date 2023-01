Netta vittoria del Rosso Volley Club in casa del Tre Merli

Vince con un netto risultato il Rosso Volleyclub nel derby triestino contro i Tre Merli. La squadra di coach Rota ci tiene a mantenere i primi posti in classifica per assicurarsi l'accesso ai play off e lo fa disputando una bella partita a discapito dei Tre Merli, che non riescono, per tutto l'incontro a fermare gli attacchi degli ospiti. In tutti e tre i set, terminati a 8-15-10, il Rosso Volleyclub sferra buoni attacchi e annienta l'offensiva avversaria con buoni muri e un attenta difesa, portandosi a casa tre punti importanti per la classifica.



"Sono contento della prestazione dei ragazzi e dei tre punti portati a casa. Sabato sono entrati in campo tutti i giocatori convocati e tutti hanno dato un buon contributo alla squadra - Queste le parole del coach Diego Rota - Questo vuol dire che il gruppo c'è e tutti ci tengono a dare il proprio contributo positivo alla squadra. Ora stiamo già lavorando per preparare la seconda fase del campionato, nell'ottica di migliorare le nostre prestazioni individuali e di squadra".