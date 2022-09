Trento - Triestina 1 a 1 | Le pagelle: Paganini provvidenziale, ingenuo Gori

La Triestina impatta 1-1 e rimane ancora a secco di vittorie dopo le prime cinque giornate del campionato di Serie C. È il quarto pareggio di fila per gli uomini di Bonatti, dopo la sconfitta all'esordio contro il Pordenone. Al "Briamasco" va in scena una gara tesa e molto muscolare: ii rossoalabardati si trovano di fronte a un Trento compatto, motivato a conquistare il bottino pieno davanti ai propri tifosi. Dopo un primo tempo senza gol né emozioni, i padroni di casa passano in vantaggio al 58' con Trainotti, bravo a inserirsi sfruttando la disattenzione della difesa. Gol che arriva 3 minuti dopo la follia di Gori, che con un fallo inutile a centrocampo - e successive proteste - lascia la Triestina in 10 uomini per buona parte della ripresa. Gli ospiti non mollano e, nonostante l'inferiorità numerica, riescono a trovare il gol del pareggio con Paganini al 68', che svetta di testa al centro dell'area di rigore sfruttando un traversone dalla fascia sinistra.

Pisseri 5,5

Amministra bene la difesa nel corso della gara. Non esce in occasione del gol, mettendo in confusione i difensori.

Ghislandi 6

Attento per tutta la partita, tanta corsa e qualità in fase di impostazione.

Di Gennaro 6

Nessuna sbavatura in fase difensiva.

Sabbione (C) 5

Si perde Trainotti che sigla indisturbato il gol del vantaggio. Prende un giallo che poteva evitare.

Sarzi Puttini 6

Colpevole, anche lui, in occasione della marcatura di Trainotti. Combatte in mezzo al campo partecipando alla manovra offensiva. Rimedia con un assist al bacio per Paganini.

Paganini 6,5

Sigla il provvidenziale gol del pareggio mettendo il pallone all'incrocio con un grande stacco di testa al centro dell'area.

Gori 4

La sua espulsione cambia il corso della partita. Rimedia la seconda ammonizione con un fallo inutile a metà campo nei pressi della linea laterale e le successive, evitabilissime, proteste. Lascia la squadra in 10 a inizio ripresa e 3 minuti dopo il Trento passa in vantaggio.

Crimi 6

Prova a liberarsi e creare superiorità nella tre quarti avversaria, ma è poco incisivo negli ultimi 20 metri.

Furlan 6

Gara di fatica e sacrificio, senza particolari occasioni.

Petrelli 5,5

Non incide come dovrebbe, poca sostanza in avanti.

Minesso 5,5

Poca intraprendenza in fase offensiva. Ha l'occasione per pareggiare i conti, ma il suo pallonetto è una telefonata a Marchegiani.