Attraversa 15 stati in bici per il record mondiale: triatleta passa per il Fvg

Il triatleta Dirk Leonhardt passerà per il Fvg a caccia del suo record mondiale.

La storia

Il detentore del record mondiale del triathlon più lungo di sempre (6938,25 km), Dirk Leonhardt, sta tentando un nuovo record: attraversare in bicicletta il maggior numero di Stati, in sette giorni. Leonhardt partirá dall’Olanda il 19 giugno ed entrerà in Italia lunedì 21 giugno, come nono paese. Da lì in poi ne serviranno altri sei per stabilire il nuovo record mondiale di 15 paesi in sole 168 ore.

In Italia

Per Leonhardt sarà emozionante entrare in Italia, si tratta della sua prima traversata alpina, un suo grande desiderio da sempre.

Il percorso previsto lo guiderà attraverso Colle Isarco, Le Cave, Mezzaselva, Rio di Pusteria, Monguelfo, Campolongo, Sappada, Forni Avoltri, Rigolato, Comeglians, Tolmezzo, Venzone, Carazzo Carnico, Ospedaletto, Gemona del Friuli, Tricesimo, Udine, Paparotti, Palmanova, Joannis, Aiello del Friuli, Monfalcone e Trieste. Arrivato al mare, giusto il tempo di buttarsi in acqua e rinfrescarsi un po’ per poi continuare il viaggio in Slovenia.