Pari a reti bianche per il San Luigi

Nell'anticipo della settima giornata del camionato regionale di Eccellenza, il San Luigi è sceso in campo in trasferta a Tricesimo. Le squadre sono da anni protagoniste in campionato, anche se in questa stagiione sono alle prese entrambe con un importante ricambio generazionale e in campo sono apparse finora più in difficoltà rispetto alle annate passate. Nella gara disputata ieri, le due compagini hanno impattato 0-0 al termine di 90 minuti molto equilibrati, in cui i due reparti offensivi hanno faticato a creare occasioni per sbloccare il match nonostante la buona mole di gioco prodotta dalle due squadre. Attenti e ordinati i reparti difensivi, che hanno concesso pochissimo agli attaccanti.

Le due squadre si trovano nella parte bassa della classifica: Tricesimo a 6 punti e San Luigi a 7 dopo 7 giornate.