La Trieste Spring Run torna "alle origini" con la partenza dal castello di Duino

La corsa primaverile di Trieste sta per tornare: manca meno di un mese alla Trieste Spring Run 2023, organizzata dall’Apd Miramar in collaborazione con l’Asd Trieste Atletica Aps, con la co-organizzazione del Comune di Trieste e il patrocinio della Regione Fvg. Domenica 7 maggio si disputeranno la mezza maratona (Trieste 21K) e la colorata e festosa Trieste Family Spring Run. Entrambi gli appuntamenti presenteranno due percorsi dalla bellezza travolgente, dove spiccherà la presenza costante del mare, simbolo della città portuale e crocevia di numerose culture.

La Trieste 21K quest’anno partirà alle ore 9:30 all’altezza del Castello di Duino, un ritorno alle origini dopo che, negli ultimi anni, lo start era stato accolto dalla piazza dell’abitato carsico di Aurisina. I partecipanti affronteranno i primi km in leggera salita, da gestire al meglio senza strafare, che li accompagneranno fino a Sistiana. Da lì i runner si dirigeranno verso la Costiera e incominceranno il tratto, in questo caso in costante discesa, dopo il quale transiteranno vicino al Castello di Miramare. Le atlete e gli atleti correranno lungo il litorale di Barcola per poi entrare in Viale Miramare e dalla Stazione Centrale imboccare l’ultimo km fino all’arrivo allestito nella cornice di Piazza Unità. Quest’anno i 21,097 km saranno teatro, non solo di sfide con le scarpette ai piedi, ma anche di duelli con i pattini. Il prossimo maggio esordirà alla Trieste Spring Run la 21K Trieste Spring Roller Marathon, curata dall’Asd Skating Club Comina.

La 7K Trieste Family Spring Run invece proporrà la partenza alle ore 10:00 dal Bivio di Miramare. Il percorso sarà quello tradizionale, entrato nel cuore della gente, dal Castello di Miramare a Piazza Unità. Sette chilometri, da vivere all’insegna del sorriso e della voglia di stare assieme. www.triestespringrun.com - info@triestespringrun.com. Si ricorda come la domenica clou della Trieste Spring Run sarà anticipata dall’energia e entusiasmo delle studentesse e degli studenti della Trieste Spring Young che invaderanno Piazza Unità d’Italia dalle ore 10:00 di giovedì 4 maggio. Per scoprire i dettagli della Trieste Spring Run e per iscriversi visitate il sito: https://triestespringrun.com/