Due settimane alla Trieste Spring Run 2023: oltre 2500 atleti iscritti

La Trieste Spring Run 2023 sta per iniziare, dopo una Mujalonga Sul Mar da 2400 partecipanti. La manifestazione, organizzata dall’Apd Miramar in collaborazione con l’Asd Trieste Atletica Aps, con la co-organizzazione del Comune di Trieste e il patrocinio della Regione Fvg, vivrà la sua giornata clou domenica 7 maggio, dopo un’edizione 2022 in cui si sono superate le 3000 presenze. Alle ore 9:30 all’altezza del Castello di Duino ci sarà lo start della mezza maratona (Trieste 21K) che vedrà i partecipanti superare l’abitato di Sistiana, affrontare la Strada Costiera, il lungomare barcolano per poi dirigersi attraverso Viale Miramare e le Rive all’arrivo allestito in Piazza Unità.

Ad oggi gli iscritti a questa prova agonistica sono già oltre 1000, provenienti da ben 26 paesi: Austria, Australia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Colombia, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Guatemala, Ungheria, Irlanda, Israele, Malta, Olanda, Paraguay, Polonia, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Gran Bretagna). Quest’anno i 21,097 km saranno teatro, non solo di sfide con le scarpette ai piedi, ma anche di duelli con i pattini. Il prossimo maggio esordirà alla Trieste Spring Run infatti la 21K Trieste Spring Roller Marathon, curata dall’ Asd Skating Club Comina e il cui start sarà dato alle ore 9:15 da Duino.

La 7K Trieste Family Spring Run invece proporrà la partenza alle ore 10:00 dal Bivio di Miramare. Il percorso sarà quello tradizionale, entrato nel cuore della gente, dal Castello di Miramare a Piazza Unità. Sette chilometri, da vivere all’insegna del sorriso e della voglia di stare assieme. La domenica clou della Trieste Spring Run sarà anticipata dall’energia e dall’entusiasmo delle studentesse e degli studenti della Trieste Spring Young che invaderanno Piazza Unità d’Italia dalle ore 10:00 di giovedì 4 maggio. Saranno 1500 i giovani e giovanissimi, numero da record, a giocare e sfidarsi spalla a spalla.

La Trieste Spring Run 2023 verrà presentata ufficialmente giovedì 27 aprile alla conferenza stampa allestita nella sala del Civico Museo d’Arte Orientale a Trieste (Via San Sebastiano 1) alle ore 10:30. In questa occasione sarà presente anche il testimonial della manifestazione Matteo Parenzan, pongista dell’Ask Kras di Sgonico e campione del mondo di tennis tavolo paralimpico nel 2022, e verranno raccontati, per esempio, alcuni elementi chiave di questo evento: il progetto di solidarietà Io sto con il Burlo, l’ecosostenibilità, le innumerevoli sinergie create per organizzare la manifestazione. Per maggiori informazioni visitare il sito: https://triestespringrun.com/