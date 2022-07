Trieste Tuffi: ricco "bottino" di medaglie ai campionati nazionali croati

Un campionato nazionale "open" veramente entusiasmante quello che si è svolto nella piscina Kantrida di Rijeka, dal 1 al 3 luglio, al quale hanno partecipato ben 8 nazioni invitate oltre alle squadre croate (Croazia con sei squadre, Italia con due squadre, Svezia, Serbia, Ucraina, Germania, Bulgaria, Scozia).

La Trieste Tuffi, che svolge ogni anno vari stage in questa bellissima piscina, ha presentato la miglior squadra giovanile, con Nicola Zanetti (ragazzi), Marianna Cannone, Chiara Semacchi, Lisa Rasia e Francesco Fabro (esordienti C1) e Claudia Mosetti (esordienti C2). I risultati hanno confermato l'ottimo stato di forma della squadra, seguita dai tecnici Giulia Belsasso e Sabrina Manzato, che hanno raccolto i frutti del lavoro svolto nell'anno. Tante le medaglie ma, soprattutto, è stata raggiunta la consapevolezza di essere una vera squadra, molto amalgamata e con alcuni tuffatori al vertice sia in campo nazionale che internazionale.

Incetta di medaglie

In sintesi, Nicola Zanetti ha raggiunto il settimo posto sia da 1 che da 3 metri, mentre dalla piattaforma è riuscito a centrare il podio conquistando una medaglia di bronzo molto combattuta, visto l'elevato livello degli atleti partecipanti.. Per gli esordienti C1 c'era molta attesa, dato che la lista dei partecipanti era di tutto rispetto. Marianna Cannone non ha deluso le aspettative, conquistando tre argenti dalla piattaforma e dai trampolini da 1 e da 3 metri. Per lei, la gara più attesa era però quella del sincro 3 metri in coppia con Viola Bellato, fortissima atleta della Bergamo Nuoto ed è arrivato un oro che fa ben sperare per un sincro "nazionale" il prossimo anno, quando le due atlete disputeranno il campionato "ragazze".

Accanto a lei Chiara Semacchi che, con un bellissimo bronzo da 1 metro, ha confermato le sensazioni positive riscontrate negli ultimi allenamenti. Per lei anche un sesto posto dalla piattaforma e un ottavo dai 3 metri. Ospite estiva la giovanissima italo-americana Lisa Rasia, che si allena negli USA e ogni estate raggiunge la Trieste Tuffi. Per lei buoni piazzamenti e tanta esperienza "europea" con un diciottesimo posto da 1 metro e un ottavo dalla piattaforma.

Per la categoria esordienti C1 maschile, invece, Francesco Fabro, primo anno della categoria, ha sofferto non poco gli atleti di un anno più grandi. Ciononostante li ha messi tutti in riga dalla piattaforma, dove domina e conquista la medaglia d'oro. Per lui, inoltre, ottimi il quarto posto da 3 metri e il quinto da 1 metro. Buone notizie anche tra gli esordienti C2, dove Claudia Mosetti, primo anno di categoria, stupisce tutti dalla piattaforma e si mette al collo la sua prima medaglia d'oro. A impreziosire la sua prestazione il quinto posto da 1 metro e il sesto da 3 metri.

"Siamo estremamente contenti per la prestazione della squadra che è entrata in forma proprio nei momenti che contano - commenta il presidente della Trieste Tuffi Fulvio Belsasso. Ora l'attenzione va rivolta alle prossime due gare, i campionati di categoria di Riccione e quelli assoluti di Bolzano che chiuderanno la stagione, già molto positiva".