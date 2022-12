Trieste Tuffi, Marianna Cannone conquista due bronzi

Ottimo risultato per Marianna Cannone, categoria ragazze Trieste Tuffi, al Trofeo di Natale, gara d'esordio del campionato italiano di tuffi che si concluderà a luglio, dopo 10 competizione. Alla gara, ospitata alla piscina Bianchi, hanno partecipato Gabriele Auber, Marianna Cannone, Nicola Zanetti e Caterina Zerjal, seguiti dai tecnici Giulia Belsasso e Davide Lorenzini.

Cannone, atleta allenata da Giulia Belsasso, ha conquistato ben due medaglie di bronzo dal trampolino da 1 metro e dalla piattaforma, sfiorando il punteggio minimo per gli europei giovanili. Inoltre, un buon sesto posto dai 3 metri ha impreziosito una valutazione finale altamente positiva. Nella stessa categoria ha "esordito" Caterina Zerjal, tornata alle gare dopo una sosta di un paio d'anni e con solo un mese di allenamento. Per lei un sedicesimo posto da 1 metro e un quattordicesimo dalla piattaforma.

Le gare maschili

Nelle gare maschili ha esordito nella categoria juniores Nicola Zanetti che ha gareggiato, tra gli altri, con il nuovo campione della mondo Matteo Santoro. Due ottime gare per Zanetti da 1 metro, settimo e dalla piattaforma quinto, mentre da 3 metri ha portato tuffi nuovi più difficili per la prima volta e ha chiuso la gara in tredicesima posizione. Dopo di lui ha gareggiato il senior Gabriele Auber, allenato - come Zanetti - da Davide Lorenzini. Settimo posto dal trampolino da 3 metri e sesto da quello da 1 metro per un atleta che, finalmente, è tornato a allenarsi nella sua città dopo cinque anni vissuti nella capitale.

Ora ancora pochi giorni di allenamento prima della pausa di quattro giorni per le Festività, poi è previsto uno stage a Las Palmas dal 29 dicembre per 15 giorni per Belsasso, Cannone, Semacchi e Zerjal, mentre gli altri atleti continueranno la preparazione con i tecnici Davide Lorenzini e Sabrina Manzato.