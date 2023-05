Trieste Tuffi a Dresda: Marianna Cannone unica "azzurra" a conquistare tre finali

TRIESTE - Ottimo esordio con la maglia della Nazionale Italiana per l'atleta della Trieste Tuffi Marianna Cannone, allenata dall'ex azzurra Giulia Belsasso. La giovane tuffatrice ha partecipato al meeting internazionale di Dresda ed è riuscita a entrare nelle finali in tutte e tre le discipline, sia dai trampolini da 1 e 3 metri che dalla piattaforma, unica "azzurra" della sua categoria a aver centrato l'obiettivo.

Il Dresda Youth Diving Meet è uno degli appuntamenti dedicato ai tuffi per le categorie ragazzi e junior più importanti al mondo. Vi hanno preso parte, infatti, ben 20 nazioni e tuffatori di altissimo livello, alcuni dei quali rivedremo certamente ai prossimi Mondiali e alle Olimpiadi. Per Cannone un dodicesimo posto da 3 metri, undicesimo da 1 metro e nono dalla piattaforma. Ora un mese di allenamento per tornare sui trampolini a Roma il 9 giugno per la gara "Azzurri d'Italia", valida per la qualificazione ai prossimi campionati Europei giovanili in programma a Fiume (Croazia) in agosto. Un altra sfida che Cannone e Belsasso cercheranno di vincere.