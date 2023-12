La Trieste Tuffi si porta a casa da Zara 2 ori e un bronzo

Ad una settimana dall’inizio del campionato italiano, la Trieste Tuffi ha concluso in maniera brillante l'International Diving Meeting di Zara. I sette atleti in gara, seguiti dall’allenatrice Giulia Belsasso, hanno conquistato due medaglie d'oro con Marianna Cannone, categoria ragazze, che è salita sul gradino più alto del podio sia da 1 che da 3 metri. La compagna di squadra Olga Podda si è invece classificata sesta da 3 metri e settima da 1 metro. Tra gli juniores Nicola Zanetti ha sfiorato il podio conquistando due quarti posti da 1 e 3 metri. Nelle categorie esordienti C2 il club ha portato a casa una medaglia di bronzo da 3 metri e un quarto posto da 1 metro con Kira Solovieva, atleta russa arrivata a Trieste da pochi mesi, che già sta dimostrando le sue qualità. Melanie Masè si è piazzata invece quarta da 3 metri e quinta da 1 metro. Tra i C3 Emilio Nicoletti ha chiuso la sua prova in decima posizione, ma a meno di 10 punti dalla medaglia di bronzo, mentre Korina Jukic ha ottenuto un quarto posto a pochi punti dal podio.

L'allenatrice

"Abbiamo rotto il ghiaccio" ha commentato l'allenatrice Giulia Belsasso. "Era da fine luglio che non gareggiavamo e avevamo bisogno di questa prova. Sono molto contenta dei risultati, anche perché nelle ultime settimane abbiamo avuto dei problemi fisici per tre atleti. Ora dobbiamo intensificare gli allenamenti in vista di una lunga serie di gare che inizieranno proprio nel prossimo week-end". Ora l’attenzione si sposta sul Trofeo di Natale, prima delle dieci prove del campionato italiano FIN, che vedrà gareggiare i migliori specialisti italiani per ogni categoria.