Trieste Tuffi e Montedoro, firmata la partnership

Il direttore del centro commerciale Montedoro Sergio Bavazzano e il presidente della Trieste Tuffi Fulvio Belsasso hanno sottoscritto (il 16 marzo ndr) un accordo di collaborazione di un anno rinnovabile. Sulle divise e sui mezzi di comunicazione della Trieste Tuffi apparirà, quindi, il marchio dell'importante centro commerciale muggesano.

“Siamo contenti di iniziare questo rapporto con una società plurimedagliata come la Trieste Tuffi, commenta il direttore di Montedoro Bavazzano. Oltre all'accordo con la società, due loro atleti - Gabriele Auber e Giulia Belsasso - saranno i testimonial del nostro centro, conclude Bavazzano.” "Ringrazio Montedoro per questo supporto alla nostra attività promozionale e agonistica. E' un primo passo per una proficua collaborazione che spero possa durare a lungo" così il presidente della Trieste Tuffi, Belsasso.