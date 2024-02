La Trieste Tuffi al Madrid Open Diving

Si svolge a Madrid, dal 2 al 4 febbraio, la Madrid Open Diving, gara internazionale di tuffi. È una delle più importanti competizioni giovanili per club riservata alle categorie juniores, ragazzi e C/1, giunta all’ottava edizione. I tuffatori, provenienti da tutta Europa, si cimenteranno nelle specialità 1 metro, 3 metri, piattaforma e tuffi dalle grandi altezze (15 m e 12 m). L’evento verrà ospitato dalla piscina M86 di Madrid, costruita proprio nel 1986 in occasione dei campionati mondiali di nuoto.

La Trieste Tuffi ha inviato nella capitale spagnola una selezione di atleti, allenati da Giulia Belsasso. Nella categoria juniores la società giuliana schiererà l’atleta Nicola Zanetti, mentre per la categoria ragazzi gareggeranno Marianna Cannone, alla seconda partecipazione alla competizione, ed Olga Podda. Presenti alla gara anche gli atleti della società Blu 2006 di Torino, allenati da Claudio Leone, che ha stretto con la Trieste Tuffi un sinergico accordo di collaborazione sportiva.

La competizione è molto prestigiosa in campo internazionale, in ragione della nutrita partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa. L’occasione è al tempo stesso molto importante per testare il grado di forma della squadra in vista dei campionati nazionali giovanili che si terranno a Bolzano alla fine di febbraio. La competizione potrà essere seguita attraverso i link che verranno forniti dal sito www.tuffiblog.com