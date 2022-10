La Trieste Tuffi accoglie Lorenzini e inaugura la nuova stagione

La società Trieste Tuffi ha dato ufficialmente il via questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, all'annata 2022/2023. "È la prima stagione dopo due anni veramente difficili sotto tutti i punti di vista. Siamo entusiasti di ricominciare e abbiamo come obiettivo portare a casa a fine stagione il più alto numero di punti come squadra" sono le parole del presidente Fulvio Belsasso, che nella cornice della trattoria "Da Mauro" di Basovizza ha inaugurato, insieme allo staff societario, la nuova stagione sportiva.

La mattinata di oggi è stata l'occasione per presentare ai soci il nuovo allenatore Davide Lorenzini, tuffatore olimpionico che ha rappresentato l'Italia ai giochi di Barcellona 1992 e Atltanta 1996, mentre nel 1991 agli europei di Atene ha conquistato la medaglia di bronzo. Lorenzini è reduce dalle esperienze come tecnico presso le società Canottieri Mincio e Bergamo Nuoto.

Presenti anche gli atleti di punta del sodalizio alabardato, l'olimpionico Gabriele Auber e Giulia Belsasso, quest'anno in veste di atleta e tecnica. Entrambi sono reduci da infortuni e sono in fase di recupero. È intervenuta anche la storica allentrice della squadra agonisti Sabrina Manzato, oltre a nutrito gruppo di ragazzi del settore giovanile accompagnati dalle famiglie. "Le iscrizioni sono ancora aperte, la nostra disciplina può adattarsi davvero a tutti, la fascia d'età va dai 3 ai 70 anni" ha sottolineato il presidente, che in conclusione ha ricordato il prossimo appuntamento in programma: "La prima settimana di dicembre presso la Piscina Bianchi organizzeremo un team event dedicato ai tuffi dalle grandi altezze, che prevede la partecipazione di 5 società e numerosi atleti internazionali".